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ile pişti oldu

Küs olan ile , önceki gün ’da bir restoranda pişti oldu. Mekana önce giden Akalın, Ergen hemen arkasındaki masaya oturunca mekanı terk etti.

Giriş Tarihi: 24.7.2018 16:34
Gülben Ergen ile Demet Akalın pişti oldu

Küs olan ile , 'da pişti oldu. Ergen, "Benim kimseye dargınlığım yok" dedi.

'BUGÜN KÜSÜLÜR YARIN BARIŞILIR'

Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana küs olan Demet Akalın ile Gülben Ergen, önceki akşam Bodrum'da pişti oldu. Akalın, bir dönem çok yakın arkadaş olduğu Ergen'i, evli erkeklerle birlikte olduğu iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından Instagram'da takipten çıkarmıştı. İkili, aylar sonra Gümüşlük Mimoza'da karşılaştı. Mekana önce Akalın ve eşi gitti. Bir saat sonra ise Ergen, sevgilisi Burak Törer ile restorana girerek Akalın ile ailesinin arka masasına oturdu.

Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (24.07.2018) (Janset - Hakan Yılmaz)

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Gülben Ergen ile Demet Akalın pişti oldu
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