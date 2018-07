Kan donduran detaylar! Canan Hoşgör her şeyi tek tek anlattı

Oyuncu Canan Hoşgör'ü, yatıya gittiği sigortacı arkadaşı Ayşe C. ile şoförü Barış E.'nin kahvesine uyku ilacı atıp 182 bin dolarını çaldığı belirlendi. Barış E., 'Beden bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yağma' suçundan tutuklandı. Olay sonrası kayıplara karışan Ayşe C. de dün akşam gözaltına aldı. İfadesi alınan Ayşe C. savcılık tarafından mahkemeye sevk edilip tutuklandı.

Canan Hoşgör, dolandırıcılık sürecini ilk kez anlattı. Hoşgör, bu olayın 2 yıldır planlandığını söyledi. İşte Canan Hoşgör'ün açıklamalarından satırbaşları...