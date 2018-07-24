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Kan donduran detaylar! her şeyi tek tek anlattı

Oyuncu 'ün 182 bin doları, iddiaya göre yatıya gittiği arkadaşı Ayşe C.'nin evinde çalındı. Sigortacı Ayşe C. ile organize olup Hoşgör'ün kahvesine uyku ilacı atarak parasını aldıkları iddia edilen özel şoförü Barış E. tutuklandı. Olay sonrası kayıplara karışan Ayşe C. de dün akşam gözaltına aldı. İfadesi alınan Ayşe C. savcılık tarafından mahkemeye sevk edilip tutuklandı. Ünlü oyuncu yaşadıklarını tek tek anlattı

Giriş Tarihi: 24.7.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 16:20
Kan donduran detaylar! Canan Hoşgör her şeyi tek tek anlattı

Oyuncu 'ü, yatıya gittiği sigortacı arkadaşı Ayşe C. ile şoförü Barış E.'nin kahvesine uyku ilacı atıp 182 bin dolarını çaldığı belirlendi. Barış E., 'Beden bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yağma' suçundan tutuklandı. Olay sonrası kayıplara karışan Ayşe C. de dün akşam gözaltına aldı. İfadesi alınan Ayşe C. savcılık tarafından mahkemeye sevk edilip tutuklandı.

Canan Hoşgör, dolandırıcılık sürecini ilk kez anlattı. Hoşgör, bu olayın 2 yıldır planlandığını söyledi. İşte Canan Hoşgör'ün açıklamalarından satırbaşları...

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Kan donduran detaylar! Canan Hoşgör her şeyi tek tek anlattı
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