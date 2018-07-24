Murat Dalkılıç Kimdir?

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Babası Mehmet Sedat Dalkılıç, annesi Hanife Kural'dır. İlk ve orta öğretimini Kuşadası'nda tamamladı. O dönemde basketbolcu olmaya karar verdi. Bir yandan da müzik, resim ve basketbolun dışındaki diğer sosyal faaliyetleri de hobi olarak yapıyordu. 15 yaşında ilk müzik grubunu okulda kurdu ve grubun solistliğini üstlendi.

17 yaşında Kuşadası'nda daha lisedeyken profesyonel basketbolcu oldu. 1 yıl sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar verdi. ilk olarak cafe barlarda gitar çalarak başlayan müzik kariyerine başladı.

2008 yılında ilk albümü "Kasaba"yı çıkardı. İlk olarak 2008 yılında Murat Boz ile düet yaptığı Kasaba şarkısıyla çıkışını gerçekleştirmiştir. Şarkı pek çok listede 1 numaraya yükselmiştir.

MURAT DALKILIÇ'IN KARİYERİ

Piyano eğitimi de alan Murat Dalkılıç, İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Ardından 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema – Televizyon bölümünde master eğitimi almaya başladı.

Uganda'da inşaatı gerçekleştirilecek; içeriğinde okul, hastane, aşevi ve meslek okulu olacak yapı için, Kimse yok mu? derneği ve Samanyolu Haber televizyonu tarafından başlatılan hayır kampanyası çerçevesinde, "İnsanlık Ölmedi" isimli Samanyolu Haber TV'de Ağustos 2011′de yayınlanan programda sanatçı telefonla yardım toplamıştır. Gece boyu süren; Kayahan, Seda Sayan, Ümit Sayın, Erhan Güleryüz, Murat Kekilli, İbrahim Erkal, Vatan Şaşmaz, Tolgahan Sayışman ve Erhan Ufak vd. ünlülerle beraber Dalkılıç'ın da telefonla hayırseverlerle görüştüğü kampanyada yardım toplanmıştır.

Murat Dalkılıç 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film'in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde'ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu'nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Emre Kınay, Sergen Yalçın, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan, Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı.

Murat Dalkılıç'ın Ödülleri

2009 15.Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Boğaziçi Üniversitesi Medya Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2010 1.Pal Fm Müzik Ödülleri En İyi Canlı Sahne Performansı

16.Kral Tv Video Müzik Ödülleri

Radyolarda En Çok Çalınan Sarkı (Kasaba)

Siyaset Dergisi Ödülleri Yılın Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı

2013 10.Radyo Boğaziçi Ödülleri En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı

MGD 19.Altın Objektif Ödülleri En İyi Düet (Lüzumsuz Savaş)

2014 İstanbul Fm Altın Ödülleri En İyi Erkek Pop Erkek Sanatçı

2015 Zervek Vakfı Ödülleri En İyi Pop Erkek Sanatçısı

1.Sosyal Altın Medya Ödülleri Yılın Erkek Sanatçısı

Ege Üniversitesi 4.Medya Ödülleri En İyi Şarkı (Derine)

6.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri En Quality Erkek Sanatçı

Haliç Üniversitesi 2015'in Enleri Ödülleri Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı

2016 6.Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri Yılın En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı

23.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Şarkıcısı

Yılın En Başarılı Şarkısı (Kırk Yılda Bir Gibisin)

7.KTÜ Medya Ödülleri En Beğenilen Erkek Ses Sanatçısı

KKTC 2.Cypaparazzi Ödülleri En İyi Pop Erkek Sanatçı

En İyi Reklam Yıldızı (Kinetix)

En İyi Klip (Ben Bilmem)

2017 24.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri Yılın En Başarılı Klip Çalışması (Ben Bilmem)

6.TURKMSIC Yılın En'leri Ödülleri Yılın En İyi Erkek Pop Şarkıcısı

Diskografi

Merhaba (2010)

Bir Güzellik Yap (2012)

Daha Derine (2014)

Epik (2016)

Murat Dalkılıç'ın Özel Hayatı

24 Ağustos 2015'de Merve Boluğur ile evlendi. Çift 11 Eylül 2017 tarihinde boşandı