Murat Dalkılıç sahnede düştü mü? Ünlü şarkıcı o iddialara cevap verdi

2015 yılında evlendiği oyuncu Merve Boluğur'dan geçen eylülde boşanan ve son dönemde oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündemde olan Murat Dalkılıç'ın sahnede kaza geçirdiği video sosyal medyada damga vurdu.

İŞİN ASLI BAŞKA ÇIKTI!

İddiaya göre; kendisini müziğe kaptıran ve sahnede zıplayan popçu, altındaki zeminin çökmesiyle birlikte sahnenin altına düştü. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Murat Dalkılıç, "Bu ben değilim… Utanmayın ama siz…" dedi.

'BU VİDEO NEREDEN YAYILDI ANLAMIŞ DEĞİLİZ'

Posta'nın haberine göre; öte yandan Murat Dalkılıç'ın menajeri de açıklama yaptı ve "Görüntüdeki kişi kesinlikle o değil, bu videonun da nereden yayıldığını anlamış değiliz" dedi.

Murat Dalkılıç sahne kazası geçirdiği iddiası!