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90’lar müziğine hayat verecek

Giriş Tarihi: 25.7.2018
90’lar müziğine hayat verecek
MÜZISYEN ve milli sporcu Sinan Güleryüz, 'Deli Yar' isimli ilk single'ını çıkardı. 'ın sevilen parçasına cover yapan Güleryüz, 90'lı yılların müziğine yeniden hayat vermeyi amaçladığını söylüyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı şarkıya güvendiğini söyleyen Güleryüz; bu parçanın, kısa süre sonra oyuncu ile yapacağı evliliğe uğur getireceğine inandığını söyledi. 'Deli Yar'ın klibinde, Özder'in yanı sıra Begüm Birgören, Burak Aslan, Alara Bozbey ve Mert Yavuzcan da rol aldı.
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