90’lar müziğine hayat verecek

MÜZISYEN ve milli sporcu Sinan Güleryüz, 'Deli Yar' isimli ilk single'ını çıkardı. Bora Öztoprak
'ın sevilen parçasına cover yapan Güleryüz, 90'lı yılların müziğine yeniden hayat vermeyi amaçladığını söylüyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı şarkıya güvendiğini söyleyen Güleryüz; bu parçanın, kısa süre sonra oyuncu Özge Özder
ile yapacağı evliliğe uğur getireceğine inandığını söyledi. 'Deli Yar'ın klibinde, Özder'in yanı sıra Begüm Birgören, Burak Aslan, Alara Bozbey ve Mert Yavuzcan da rol aldı.