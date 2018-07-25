‘Annem, Ashton’ı istememişti’

Oyuncu Mila Kunis, önceki gün katıldığı 'Armchair Expert' yayınında açıklamalar yaptı. 34 yaşındaki yıldız; Ashton Kutcher ile ilişkisini ilk açıkladığında annesi Elvira Kunis'in buna tepki gösterdiğini anlattı: "Arabada gidiyorduk. 'Anne, ben birisiyle çıkıyorum' dedim. Annem, 'Kimmiş o, hemen söyle' dedi. Ben de 'Ashton Kutcher ile beraberim' dedim. Annem, bir anda 'Kapa çeneni!' diye bağırdı." Kunis; o dönem Kutcher'ın eski eşi Demi Moore'dan yeni boşanmış olması nedeniyle, annesinin bu ilişkiye tepki göstermiş olabileceğini söyledi. Kutcher, altı yıl evli kaldığı Moore'dan Kasım 2011'de boşanmış, Nisan 2012'de Mila Kunis ile flört etmeye başlamıştı. 2015'te evlenen Kunis ile Kutcher'ın iki çocukları var.

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