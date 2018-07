Berdan Mardini: Ülkem için Don Kişot’luk yapıyorum

'Şekerci adlı yeni single çalışması ile müzikseverlerin karşısına çıkan Berdan Mardini, evinin kapılarını GÜNAYDIN'a açtı. Bizi, eşi Fatoş Mardini ve çocukları Miran ve Ezmira ile karşılayan Mardini, sorularımızı yanıtladı. Yıllardır kazandığı parayı ticarete yatırdığını anlatan Mardini, memleketi Mardin'de açacağı gül yağı fabrikasıyla hemşehrilerine istihdam sağlayacağını söyledi. Her zaman Başkan Erdoğan'ın yanında olduğunu söyleyen Mardini, "Türk ve Kürt kardeştir.

Bütün sanatçılar 'Bu ülke için neler yapabiliriz?' diyerek birlik olmalı" dedi.



KENDİMİZİ TİYE ALDIK



- Yeni single çalışmanızda popçu olarak karşımıza çıktınız. Bu nasıl oldu anlatır mısınız?

Evet, popçu Berdan olarak ters köşe yaptık.

Aslında Berdan popçu olmadı; popüler kültüre hizmet eden altyapıların üstüne güzel bir şarkı vardı, onu okudum.

'Şekerci' de benim orkestra şefim İlker'in şarkısıydı. Altyapısını Ozan Doğulu yaptı. Biraz da kendimizi tiye aldık türkücü-popçu olarak. Her deri mont giyen, gözlük takan popçu oluyor, takım elbiseyi giyen türkücü oluyor. Türkücü pop söyler mi? Popçu türkü söyler mi?

İnsanların zihninde türkücü mü bu ya?

Ben de şunu anlatmaya çalıştım; sesi olan bir sanatçı, türkü de söyleyebilir, pop da. Ben de sırıttığını düşünmüyorum.

Klibimde türkücüyü de, popçuyu da tiye aldım. Mevzu tarz meselesi değil, mevzu sanatı nasıl icra ettiğindir.

Bir ara 'Mankenden şarkıcı, oyuncu olur mu?' tartışması vardı, Yeteneği olan herkes, her şey olabilir. 'Şekerci'nin klibini Bedran Güzel çekti. Klibimindeki çatışmayı filme yansıtacağım, onun hazırlık aşamasındayım. Pizza ile lahmacun, popçu ile türkücü, halay ile hip-hop karmaşasını ilk önce klipte kullandık.

Ülkemizin gerçeği nedir?

Biz arabesk de seviyoruz, türkü de. Müzik evrenseldir.

Bu şarkımdan önce Kürtçe bir şarkı yaptım.

Kürtçe bilmeyen, Kürt olmayan insanlara da sevdirdik şarkıyı. Bundan güzel bir şey olabilir mi?





- TRT Kürdi'de program da yapıyorsunuz. Eleştiriliyor musunuz?

Maalesef Kürt kökenli insanlar terör örgütü sempatizanı olarak damgalandı.

Türk terörist de, Kürt terörist de olabilir.

Ülkesinin bölünmesini isteyen, ülke için çalışmayan insanlar var. FETÖ'cüler Kürt müydü? Ne oldukları belli bile değildi. Bu insanlar ülkeyi bölmeye çalışmadı mı? Ben de müziğin evrenselliğine inanıyorum. Yıllardır "Beni iki müzikle severseniz sevin" dedim. Kürtçe okuyorum diye beni sevmiyorsanız sevmeyin. Beni Türkçe okuyorum diye de sevmiyorlarsa sevmesinler. Ben insanım, iki dilim var. İki dilimle bu ülkenin sanatına, kültürüne hizmet ediyorum.

Kürtçe okuduğum 'Nesrine' şarkısı beni çok mutlu etti. Sosyal medyamda birçok sanatçının fotoğrafının altında küfürlü sözler vardır. Ama bana küfür etmiyorlar. Çünkü ben 'Türk ve Kürt kardeştir'i empoze etmeye çalıştım.

Kürtçe ve Türkçe şarkılarımla, TRT'deki programımla öncülük yaptım. İnsanın özünü bilmesi çok güzel. Benim gibi Kürt olan birçok sanatçı var ama bir gün bir tanesinden Kürtçe bir klip, şarkı görmedik. Ülkem için birlik, beraberlik için Don Kişot'luk yapıyorum. Benim tarzımda olan bütün sanatçılar bunu yapabilirdi. Niye yapmıyorlar? Yeri gelince sahnede Kürtçe şarkı okuyorlar ama 'Televizyon programıma gel' deyince gelmiyorlar. Bunlar üçkağıtçı, ikiyüzlü insanlar. O yüzden kendime ayrı bir hayat kurdum. Ben her zaman devletimin, Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oldum. Kendimi ateşin içerisine atarak destek verdim. Benim Avrupa konserim yok çünkü seni hain ilan ediyorlar. Türkiye'nin yok olmasını isteyenlerin ambargosu ile en çok karşılaşan benim. Sanatçı arkadaşlarımız da sadece resim çekmesinler yemeklerde.

Bu, hükümetin yanında olmak demek değil; bir şeye el atsınlar.



KOŞMAYI SEVİYORUM



- Miran ve Ezmira çok büyümüş.

Çok çocuk istediğinizi söylemiştiniz daha önce. Üçüncüyü düşünüyor musunuz?

Başkan'ımızın dediği gibi, üç çocuk olayını biz de düşünüyoruz. Ben zaten yıllar önce nüfusta azalma görünce 'Senden çocuğum olsun' şarkısı söyledim.

Hanımla da konuştuk, inşallah üçüncü çocuğu da istiyoruz.

- Son günlerde çocuk istismarına yönelik korkunç olaylar yaşandığına şahit olduk. Sizin de korkularınız var mı?

Korkuyorum tabii. Bana göre bu suçluların hepsinin infaz edilmesi gerekli; idam gelsin.