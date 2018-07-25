‘Birbirimizi tanıma aşamasındayız’

Besteci
ve şarkıcı Sinan Akçıl
, önceki akşam Etiler Gürkan Şef'te objektiflere yansıdı. Erkek arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen şarkıcı, basın mensuplarına yakalanmamak için Yunanistan
'ın Mikonos Adası'nda tatile çıkacağını söyledi. Akçıl, "Konser programlarımız yoğun ama yakında tatile Mikonos'a gideceğim. Orada siz yoksunuz" dedi. Adını Özcan Deniz
ile yaşadığı aşk ile duyuran oyuncu Buse Narcı
ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen Akçıl, gazetecilerin, "Buse Hanım'a doğum gününde 101 tane gül almışsınız" sorusuna, "Yeni yeni birbirimizi tanıyoruz" cevabını verdi. Şarkıcı, son model arabasına binerek evinin yolunu tuttu.
Evren ABDULLAHOĞLU