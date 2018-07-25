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uyuşturucudan hastaneye kaldırıldı

ABD’li şarkıcı hastanelik oldu! Amerikan medyasından edinilen bilgilere göre, 6 yıldır uyuşturucu kullanmadığını açıklayan Demi Lovato yüksek doz uyuşturucudan hastaneye kaldırıldı. Lovato’nun Kaliforniya’daki evinden hastaneye kaldırıldığı ve durumunun bilinmediği bildirildi

Giriş Tarihi: 25.7.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 10:19
Demi Lovato uyuşturucudan hastaneye kaldırıldı

ABD'li şarkıcı 'nun yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 25 yaşındaki eski Disney yıldızının California'daki evinden hastaneye Los Angeles Acil Durum Departmanı tarafından götürüldüğü açıklandı.

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Demi Lovato uyuşturucudan hastaneye kaldırıldı
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