Demi Lovato uyuşturucudan hastaneye kaldırıldı

ABD’li şarkıcı Demi Lovato hastanelik oldu! Amerikan medyasından edinilen bilgilere göre, 6 yıldır uyuşturucu kullanmadığını açıklayan Demi Lovato yüksek doz uyuşturucudan hastaneye kaldırıldı. Lovato’nun Kaliforniya’daki evinden hastaneye kaldırıldığı ve durumunun bilinmediği bildirildi
Giriş Tarihi: 25.7.2018 10:15Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 10:19
ABD'li şarkıcı Demi Lovato'nun yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 25 yaşındaki eski Disney yıldızının California'daki evinden hastaneye Los Angeles Acil Durum Departmanı tarafından götürüldüğü açıklandı.