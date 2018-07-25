İkinci şubesini Beylikdüzü’nde açtı

Food, People&Lifestyle mottosu ile 2015 yılında yayın hayatına başlayan Cooklife Magazine, yayıncılık sektörünün ardından giriş yaptığı yeme-içme sektöründeki iddialı yolculuğuna yeni şubesiyle devam ediyor. Doğal ve lezzetli yemekleriyle müdavimlerini ağırlayan Cooklife, yenilenen mönüsüyle ikinci şubesini Beylikdüzü'nde açtı. Beylikdüzü Beysan Sanayi Sitesi
'nde hizmet veren Cooklife Sanayi
, mönüsünü dana etinden yapılan burgerler, taş fırında hazırlanan pizza çeşitleri ve eski usul et pişirme teknikleri ile zenginleştirerek misafirlerini lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Cooklife, kahve ve çay barından soğuk ve sıcak içeceklerle de damaklara hitap ediyor.