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İkinci şubesini Beylikdüzü’nde açtı

Giriş Tarihi: 25.7.2018
İkinci şubesini Beylikdüzü’nde açtı
Food, People&Lifestyle mottosu ile 2015 yılında yayın hayatına başlayan Cooklife Magazine, yayıncılık sektörünün ardından giriş yaptığı yeme-içme sektöründeki iddialı yolculuğuna yeni şubesiyle devam ediyor. Doğal ve lezzetli yemekleriyle müdavimlerini ağırlayan Cooklife, yenilenen mönüsüyle ikinci şubesini Beylikdüzü'nde açtı. 'nde hizmet veren , mönüsünü dana etinden yapılan burgerler, taş fırında hazırlanan pizza çeşitleri ve eski usul et pişirme teknikleri ile zenginleştirerek misafirlerini lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Cooklife, kahve ve çay barından soğuk ve sıcak içeceklerle de damaklara hitap ediyor.
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