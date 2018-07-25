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İstanbullular Ağustos’ta müziğe doyacak

Giriş Tarihi: 25.7.2018
İstanbullular Ağustos’ta müziğe doyacak
İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri, gecelerini müzikle renklendirecek. yeni albümü 'Vay Be' ile 2 Ağustos Perşembe akşamı Açıkhava'da olacak. 3 Ağustos'ta Mark Eliyahu, 4 Ağustos'ta Athena, 5 Ağustos'ta Mohsen Namjoo; sahnede olacak. 6 Ağustos'ta West End'in sevilen tiyatro oyunlarından 'Yoldan Çıkan Oyun', ilk defa Açıkhava'da sahnelenecek. 'Damdaki Kemancı' müzikali 7 Ağustos'ta seyirciyle buluşacak. 8 Ağustos'ta Edis, 9 Ağustos'ta MFÖ müzikseverlerle buluşacak. 10 Ağustos'ta Teoman, 11 Ağustos'ta ; rock rüzgarları estirecek. ise 15 Ağustos'ta konser verecek.
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