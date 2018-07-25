Kızları ile turluyor

Müzık dünyasının başarılı isimlerinden olan Ozan Doğulu, önceki gün kızları
ile birlikte bir AVM
'deydi. Kızları Arya, Lila ve Elya ile birlikte bir teknoloji mağazasına uğrayan Ozan Doğulu, buradan kızları için alışveriş yaptı. Yeni çıkan kulaklıkları inceleyen Arya Doğulu, babasından da destek aldı. Müzik konusunda usta isimlerden birisi olan Ozan Doğulu, uzun süre kızı ile yakından ilgilendi. Kulaklıkları tek tek deneyen ve test eden Doğulu, kızı için en uygun olan kulaklığı da kendisi seçerek mağazadan ayrıldı.