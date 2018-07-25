Lindsay Lohan'ın ada hayatı TV programı oluyor

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adası Mikonos'ta Lohan Beach House adıyla bir plaj açan Lindsay Lohan
'ın, MTV'de yayınlanacak yeni bir reality şova başlayacağı konuşuluyor. Programda; sahibi olduğu plaj nedeniyle vaktinin büyük bölümünü Mikonos'ta geçiren güzel oyuncunun adadaki yaşamı ekrana gelecek. Öte yandan; plajda işleri çok sıkı tutan Lohan, önceki gün bir çalışanını, sosyal medya üzerinden kovmakla tehdit etmesiyle gündeme geldi. Ünlü yıldız; plajın resmi hesabından yapılan bir paylaşımda, iki hostes kızın farklı renkte ayakkabılar giydiğini görünce "Ayakkabılarınız aynı olsun, yoksa kovulursunuz" diye yazdı. Bunun üzerine kızlardan biri, "Bu şaka mı?" diye sordu. Lohan, "Ciddiyim" yanıtını verdi.