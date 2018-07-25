Oyuncu Gülden Dudarık'ın evi beton altında kaldı

Olay, geçtiğimiz hafta Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Gülden Dudarık
'ın oturduğu evin yanında devam eden inşaat çalışmaları sırasında dökülen beton nedeniyle Dudarık'ın evinin duvarı yıkıldı. Yıkılan duvar nedeniyle odanın içine beton doldu. Yıkılan duvar ve beton nedeniyle bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi. O sırada odada bulunan kardeşi Mehmet Dudarık duvarın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Dudarık, durumu hemen polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İnşaat yetkilileri, odanın içerisine dolan betonu hemen tahliye ederken yıkılan duvar tahtalarla kapatıldı. Yapılacak tespitlerin ardından duvar tekrar örülecek.