Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Günaydın Haberleri > Oyuncu Gülden Dudarık'ın evi beton altında kaldı

Oyuncu 'ın evi beton altında kaldı

Oyuncu 'ın Beşiktaş'ta bulunan evinin duvarı yan taraftaki inşaat çalışması sırasında yıkıldı. Yıkılan duvar nedeniyle oda içerisine beton dökülürken Gülden Dudarık'ın kardeşi, duvarın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 23:29 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 00:04
Olay, geçtiğimiz hafta Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu 'ın oturduğu evin yanında devam eden inşaat çalışmaları sırasında dökülen beton nedeniyle Dudarık'ın evinin duvarı yıkıldı. Yıkılan duvar nedeniyle odanın içine beton doldu. Yıkılan duvar ve beton nedeniyle bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi. O sırada odada bulunan kardeşi Mehmet Dudarık duvarın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Dudarık, durumu hemen polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İnşaat yetkilileri, odanın içerisine dolan betonu hemen tahliye ederken yıkılan duvar tahtalarla kapatıldı. Yapılacak tespitlerin ardından duvar tekrar örülecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Gülden Dudarık'ın evi beton altında kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN