Ünlü yönetmen Quentin Tarantino , önceki gün yeni filmi 'Once Upon a Time In Hollywood'un Los Angeles 'taki setinde görüntülendi. Dram/gerilim türündeki filmde Brad Pitt ile Leonardo DiCaprio'yu bir araya getiren yönetmen, sette oldukça ciddi bir görüntü çizdi. Brad Pitt de senaryo gereği klasik bir arabayı kullanırken objektiflere yansıdı.