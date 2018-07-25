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’nin avizeyle imtihanı

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Yıldız Tilbe’nin avizeyle imtihanı
Ünlü şarkıcı , önceki akşam ilk kez Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Tilbe; dinleyiciyi kimi zaman duygulandırdı, kimi zaman da dans ettirdi. Sahnedeki dev avizeyi diline dolayan Tilbe, avizenin üzerine düşmesinden korktuğunu söyledi: "Avize psikolojimi bozdu; düştü, düşecek... Rüzgar var, zinciri de ince gibi görünüyor. İndirsek mi? Şaka yapmıyorum, korkuyorum!"

'MİKROFON BENİ ÇARPMAZ DEĞİL Mİ?'
Konserin ikinci yarısında sağanak yağmur başlarken, izleyiciye seslenen Tilbe, "Ben de yanınıza gelip sizinle ıslanacağım. Mikrofon beni çarpmaz değil mi?" diye sordu.
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Yıldız Tilbe’nin avizeyle imtihanı
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