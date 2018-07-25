Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen arasında kriz!

Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak ile birlikte annesinin Bodrum - Türkbükü’ndeki evinde tatil yapıyor. Sevgilisi Umut Evirgen ise Bodrum’da bir otelde kalarak Tuba Büyüküstün'e eşlik ediyor. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde İstanbul’da tartıştığı sevgilisi Umut Evirgen de aradaki buzları eritmek için hemen ardından soluğu Bodrum’da aldı
Giriş Tarihi: 25.7.2018 11:56Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 12:02
Tuba Büyüküstün, tatil için Bodrum'a gitti. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde İstanbul'da tartıştığı sevgilisi Umut Evirgen de aradaki buzları eritmek için hemen ardından soluğu Bodrum'da aldı.