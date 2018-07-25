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Uygunsuz görüntüleri sızmıştı! o fotoğraflarla ilgili ilk kez konuştu

Ünlü oyuncu 'ın boşanma aşamasında olduğu eşi geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla herkesi şoke etmiş, ‘Kocam beni dövdü yardım edin!’ açıklamasıyla bandajlı bir fotoğrafını hesabından paylaşmıştı. Şarapçıoğlu’nun hesabının çalındığı kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştı. Aynı gün içinde ikinci bir şok daha yaşayan çiftin özel fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce ele geçirilmiş, Berk Oktay ve eşi Merve Şarapoğlu'nun çıplak olduğu görülen fotoğraflar, Şarapcıoğlu'nun Instagram hesabından takipçilerle paylaşılmıştı. Oyuncu Berk Oktay, konuyla ilgili ilk defa açıklama yaptı

Giriş Tarihi: 25.7.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 15:39
Uygunsuz görüntüleri sızmıştı! Berk Oktay o fotoğraflarla ilgili ilk kez konuştu

Oyuncu ile eşi 'nun geçen aylarda sosyal medya hesapları hacklenmiş ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.

Çıplak fotoğrafları sızan Berk Oktay geçtiğimiz günlerde tatilde keyifsiz bir halde görüntülenmişti.

Yaşanan bu olaylar sonrası da Merve Şarapçıoğlu eşi Berk Oktay'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek 250 bini maddi, 250 bini manevi toplam 500 bin TL tazminat istemişti.

Oyuncu Berk Oktay'dan skandal görüntü! Yine hacklendi

''ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR''

Hürriyet'in haberine göre; Berk Oktay dün akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Ve o fotoğraflarla ilgili konuştu.

Muhabirlerin 'Görüntüleri izlediğinizde ne hissettiniz?' sorusuna, 'Adli süreç devam ediyor. Konuşmaya gerek yok. Kötü bir durum. Herkesin hissettiklerini hissettim' diyen Berk Oktay, 'Rüzgar kayadan sadece toz alır' diyerek birilerine göndermede bulundu.

Ünlü isimlerin merak edilen çocukları

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Uygunsuz görüntüleri sızmıştı! Berk Oktay o fotoğraflarla ilgili ilk kez konuştu
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