Bale dünyasının en iyileri Bodrum’a geliyor

Uluslararası Bodrum
Bale Festivali, 1-15 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Devlet Opera
ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 16 yıldır düzenlenen festival, seçkin bale yapıtlarını sanatseverlerle buluşturacak. Festivalin açılışı, 35'ten fazla ülkede sahnelenen 'Zorba' balesiyle yapılacak. 3 Ağustos'ta Castro Romero Flamenco topluluğu; kendi müzikleri ve koreografileriyle 'Esencia Flamenca' adlı performanslarını sahneye taşıyacak. Festival, 8 Ağustos'ta Viyana Bale Yıldızları akşamıyla devam edecek. 11 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları 'Don Kişot'la sahnede olacak. Festival, 15 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun sahneleyeceği 'Frida' ile sona erecek.