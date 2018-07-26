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Bale dünyasının en iyileri ’a geliyor

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Bale dünyasının en iyileri Bodrum’a geliyor
Uluslararası Bale Festivali, 1-15 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 16 yıldır düzenlenen festival, seçkin bale yapıtlarını sanatseverlerle buluşturacak. Festivalin açılışı, 35'ten fazla ülkede sahnelenen 'Zorba' balesiyle yapılacak. 3 Ağustos'ta Castro Romero Flamenco topluluğu; kendi müzikleri ve koreografileriyle 'Esencia Flamenca' adlı performanslarını sahneye taşıyacak. Festival, 8 Ağustos'ta Viyana Bale Yıldızları akşamıyla devam edecek. 11 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları 'Don Kişot'la sahnede olacak. Festival, 15 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun sahneleyeceği 'Frida' ile sona erecek.
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Bale dünyasının en iyileri Bodrum’a geliyor
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