'Botoksu milim milim yaptırırım’

'Yeni Aşkım' albümünü geçtiğimiz günlerde çıkaran Sibel Can, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Can, geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına alan Tarkan-Pınar Tevetoğlu çiftini tebrik ettikten sonra şöyle konuştu: "Ben de hala oldum. Tarkan dünyanın en yakışıklı babası. Allah onları korusun."

'GENLERİM GÜZEL'

Albümü öncesi Cenevre'de hücre yenileme tedavisi gördüğü ve kilo verdiği iddialarına da cevap veren Can, şöyle konuştu: "Zayıflamadım, süzüldüm. Yemin ediyorum botoks bile yaptırmaya gidemedim. Arada bir milim dokunduruyorum. Ben korkuyorum öyle şeylerden. Hüzünlü şarkılarda gergin surat istemiyorum. Botoksa milim milim dikkat ederken, böyle bir tedavi yaptırmam. Benim genlerim güzel." ¦ Evren ABDULLAHOĞLU