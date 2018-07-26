Demet Akalın ölümden döndü

Seyir halindeyken karşıdan gelen aracın kendisini sıkıştırması sonucu otomobilini bir evin kapısına sürdüğünü belirten şarkıcı Demet Akalın ''Vallahi çok korktum, panik oldum. Hâlâ bacaklarım titriyor. Karşıdan gelen otomobil beni sıkıştırdı. Bir evin kapısına çarpmak zorunda kaldım.'' açıklamasını yaptı.

''ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN''

Yaşanan kazadan sonra otomobilinin çizilen kapısını muhabirlere gösteren Demet Akalın, ''Böyle bir nazar olabilir mi? Allah beterinden saklasın'' diyerek kazayı nazara yordu.



