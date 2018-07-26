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ölümden döndü

Şarkıcı önceki gece Bodrum Türkbükü'ndeki Sahne İstanbul'da konser verdi. Fatih Ürek'i dinlemeye giden , trafik sı geçirdi

Giriş Tarihi: 26.7.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 14:27
Demet Akalın ölümden döndü

Seyir halindeyken karşıdan gelen aracın kendisini sıkıştırması sonucu otomobilini bir evin kapısına sürdüğünü belirten şarkıcı ''Vallahi çok korktum, panik oldum. Hâlâ bacaklarım titriyor. Karşıdan gelen otomobil beni sıkıştırdı. Bir evin kapısına çarpmak zorunda kaldım.'' açıklamasını yaptı.

''ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN''

Yaşanan dan sonra otomobilinin çizilen kapısını muhabirlere gösteren Demet Akalın, ''Böyle bir nazar olabilir mi? Allah beterinden saklasın'' diyerek kazayı nazara yordu.


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Demet Akalın ölümden döndü
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