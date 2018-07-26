'Do the Shiggy' Hülya Avşar'ın başını belaya soktu

Sosyal medyada 'Do the Shiggy' olarak bilinen dans akımına, Hülya Avşar da katıldı. Tatil yaptığı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hareket halindeki aracından inip yolda dans eden Avşar, bu görüntüleri de Instagram'a yükledi. Görüntüler hızla yayılırken, Hülya Avşar'ın trafiği tehlikeye düşürme ihtimaline karşın inceleme yapılması talimatı verildi.

Hülya Avşar da o modaya uydu!

İnceleme sonunda hareket eden otomobilin sürücü koltuğunda birileri oturmuyorsa, Hülya Avşar'a 235 TL para cezası verilecek. Ayrıca cezai işlem uygulanacak olursa, Hülya Avşar, polis nezaretinde Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kontrole getirilmesi de gündeme gelecek.