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'' 'ın başını belaya soktu

Oyuncu ve şarkıcı 'ın ’in Ayvalık ilçesindeki tatili sırasında yaptığı ‘' dansına ilişkin, trafiği tehlikeye düşürüp düşürmediğinin belirlenmesi için inceleme talimatı verildi. Aracın sürücüsüz hareket ettiği belirlenirse, Hülya Avşar hakkında cezai işlem uygulanacak

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 16:18
'Do the Shiggy' Hülya Avşar'ın başını belaya soktu

Sosyal medyada '' olarak bilinen dans akımına, da katıldı. Tatil yaptığı 'in Ayvalık ilçesinde hareket halindeki aracından inip yolda dans eden Avşar, bu görüntüleri de Instagram'a yükledi. Görüntüler hızla yayılırken, Hülya Avşar'ın trafiği tehlikeye düşürme ihtimaline karşın inceleme yapılması talimatı verildi.

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İnceleme sonunda hareket eden otomobilin sürücü koltuğunda birileri oturmuyorsa, Hülya Avşar'a 235 TL para cezası verilecek. Ayrıca cezai işlem uygulanacak olursa, Hülya Avşar, polis nezaretinde Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kontrole getirilmesi de gündeme gelecek.

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'Do the Shiggy' Hülya Avşar'ın başını belaya soktu
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