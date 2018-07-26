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'nin annesi girişiminde bulundu! İşte Hadise'yi yıkan o mektup

Magazin gündemi cephesinden şok iddia ile sarsılmış, bu iddiayı ilk olarak GÜNAYDIN ortaya çıkarmıştı. Sanatçının annesi 'ün, uyku ilacı içerek girişiminde bulunduğu, hatta Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı iddia edildi. Ancak dün bu iddialar Hadise tarafından yalanlanarak gıda zehirlenmesi olduğu söylendi. Bugün ise acı gerçek ortaya çıktı. İşte Hadise'yi sarsan o mektup…

Giriş Tarihi: 26.7.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 15:56
Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! İşte Hadise'yi yıkan o mektup

'nin annesi 'ün a teşebbüs ettiği iddia edilmişti. Hadise, basın danışmanı aracılığıyla "İntihar yok, gıda zehirlenmesi" diyerek bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak bugün acı gerçek ortaya çıktı.

İşte o mektubun bir kısmı;

'2. Sayfa' programı, Hadise'nin annesinin veda mektubunu ortaya çıkardı. Gülnihal Açıkgöz, mektubunda kızlarına sitem ederek "Ne kötüdür ki, ne kardeşlerden ne de evlatlardan yüzüm gülmedi. Allah sizleri güldürsün" diyor.

"Yavrularım hakkınızı helal edin, artık sizin bu tutumlarınıza dayanamıyorum. Ben aradan çekilirsem sizin aranız iyi olur diye düşünüyorum. O kadar belim ağrıyor ama siz hiç farkında olmadınız. Babanıza 20 bin Euro'ya diş yaptırdınız…"

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ile ilgili şok iddia! Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu

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Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! İşte Hadise'yi yıkan o mektup
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