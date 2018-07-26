Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! İşte Hadise'yi yıkan o mektup

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti. Hadise, basın danışmanı aracılığıyla "İntihar yok, gıda zehirlenmesi" diyerek bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak bugün acı gerçek ortaya çıktı.

İşte o mektubun bir kısmı;

'2. Sayfa' programı, Hadise'nin annesinin veda mektubunu ortaya çıkardı. Gülnihal Açıkgöz, mektubunda kızlarına sitem ederek "Ne kötüdür ki, ne kardeşlerden ne de evlatlardan yüzüm gülmedi. Allah sizleri güldürsün" diyor.

"Yavrularım hakkınızı helal edin, artık sizin bu tutumlarınıza dayanamıyorum. Ben aradan çekilirsem sizin aranız iyi olur diye düşünüyorum. O kadar belim ağrıyor ama siz hiç farkında olmadınız. Babanıza 20 bin Euro'ya diş yaptırdınız…"