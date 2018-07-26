‘Her Şey Seninle Güzel’ görücüye çıktı

Son dönemin en gözde oyuncularından Burcu Biricik
, Mert Fırat
, Hazar Ergüçlü
ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı, 16 Kasım'da vizyona girecek olan 'Her Şey Seninle Güzel' filminin teaser'i görücüye çıktı. Yönetmenliğini Cem Karcı'nın, görüntü yönetmenliğini Feza Çaldıran'ın üstlendiği filmin senaryosunu ise İlksen Başarır kaleme aldı. Filmde Burcu Biricik, 'Deniz' adındaki bir modacıyı canlandırıyor. Mert Fırat ise spor yazarı 'Emre' karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Fırat, film hakkında "Bir çok insanın yakalayacağı şeyler var filmde. Bizim de nişanlarımız, düğünlerimiz, kınalarımız, kız almalar falan durumlarımız var. Bizim kodlarımıza çok uygun ve onları doğru konuşan bir film" diye konuştu. Fırat'ın filmde seslendirdiği 'Her Şey Seninle Güzel' şarkısı da hayranlarının beğenisini topladı.