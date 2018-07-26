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dansının sı ne kadar?

Hareket halindeki arabadan inerek dans edilen sosyal medyanın yeni akımı ‘Kiki challenge’a Türkiye’den dahil olan ilk ünlü oldu. Avşar’ın yolda hareket halindeki arabanın direksiyonundan inip Rapçi Drake’in ‘In my feeling’ şarkısıyla dans ettiği, daha sonra hızlanan arabanın peşinde koştuğu video tartışma başlattı.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 20:10 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 06:32
Hülya Avşar dansının cezası ne kadar?

Yolda giden arabayı bırakıp dans edenlere trafiği tehlikeye sokmaktan işlem yapılıp 235 lira kesilir ve sürücünün hastaneye kontrole götürülmesi gerekir

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Hülya Avşar dansının cezası ne kadar?
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