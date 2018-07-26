Hülya Avşar dansının cezası ne kadar?

Hareket halindeki arabadan inerek dans edilen sosyal medyanın yeni akımı ‘Kiki challenge’a Türkiye’den dahil olan ilk ünlü Hülya Avşar oldu. Avşar’ın yolda hareket halindeki arabanın direksiyonundan inip Rapçi Drake’in ‘In my feeling’ şarkısıyla dans ettiği, daha sonra hızlanan arabanın peşinde koştuğu video tartışma başlattı.
Giriş Tarihi: 25.7.2018 20:10Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 06:32
Yolda giden arabayı bırakıp dans edenlere trafiği tehlikeye sokmaktan işlem yapılıp 235 lira ceza kesilir ve sürücünün hastaneye kontrole götürülmesi gerekir