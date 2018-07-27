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Avize indi rahatladı

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018
Avize indi Yıldız Tilbe rahatladı
Ünlü şarkıcı , önceki gün ikinci kez Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. 3.5 saat sahnede kalan sanatçı; dansları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Tilbe, 'İyi ki varsın Yıldız' diyen seyircilere şöyle karşılık verdi: "Bence de iyi ki varım. Allah'a binlerce şükürler olsun ama zaman zaman dayanılmaz oluyorum. O zaman ben bile kendime dayanamıyorum." İlk konserinde sahnedeki dev avizeden rahatsız olan ve korktuğunu söyleyen Yıldız Tilbe, bu defa önlem aldı. Sanatçı, dev avizeyi aşağı indirterek şarkılarını söyledi. Gece saat 01.00'e yaklaştığında hâlâ sahnede olan Tilbe, "Bir yere gitmeyin, daha konser bitmedi" dedikten sonra üç şarkı daha seslendirerek geceyi sonlandırdı.
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Avize indi Yıldız Tilbe rahatladı
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