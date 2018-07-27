Emina Jahovic, Sadettin Saran'ı yalanlamadı

Şarkıcı Emina Jahovic; 10 yıl evli kaldığı, iki oğlunun babası Mustafa Sandal'dan 1.5 ay önce boşanmıştı. Jahovic, önceki akşam Etiler'deki Papermoon'dan çıkarken objektiflere takıldı. Jahovic, Ediz'le çıkarttığı single'ı eski eşi Mustafa Sandal'ın sosyal medyadan paylaşarak destek olduğunu gazetecilerden öğrendi.

Habercilerin "Mustafa Bey de single'ızı paylaşarak size destek oldu" sözlerine; "Gerçekten mi? Bilmiyordum. Çok güzel, çok nazikmiş Mustafa" yanıtını veren şarkıcı, iş adamı Saadettin Saran'la aşk yaşadığı iddialarını yalanlamadı. Jahovic, ısrarla sorulan aşk sorularına; "Ben özel hayatımla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. O yüzden beni anlayışla karşılayın" yanıtını verdi.