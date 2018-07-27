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ile çiftinin evliliğine nazar değdiği dedikodusu kulislere bomba gibi düşmüş, Sandal’ın ayrılık dedikodularını yalanlamasına rağmen evliliğin tıkandığı ve sebebin Emina’nın müsrifliği olduğu ortaya çıkmıştı. Mustafa Sandal'dan 1.5 ay önce boşan Emina Jahovic, iş adamı Saadettin Saran'la aşk yaşadığı iddialarını yalanlamadı. Emina Jahovic, ısrarla sorulan aşk sorularına; "Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 10:27
Emina Jahovic, Sadettin Saran'ı yalanlamadı

Şarkıcı ; 10 yıl evli kaldığı, iki oğlunun babası 'dan 1.5 ay önce boşanmıştı. Jahovic, önceki akşam Etiler'deki Papermoon'dan çıkarken objektiflere takıldı. Jahovic, Ediz'le çıkarttığı single'ı eski eşi Mustafa Sandal'ın sosyal medyadan paylaşarak destek olduğunu gazetecilerden öğrendi.

Habercilerin "Mustafa Bey de single'ızı paylaşarak size destek oldu" sözlerine; "Gerçekten mi? Bilmiyordum. Çok güzel, çok nazikmiş Mustafa" yanıtını veren şarkıcı, iş adamı Saadettin Saran'la aşk yaşadığı iddialarını yalanlamadı. Jahovic, ısrarla sorulan aşk sorularına; "Ben özel hayatımla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. O yüzden beni anlayışla karşılayın" yanıtını verdi.

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Emina Jahovic, Sadettin Saran'ı yalanlamadı
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