Ferhat Göçer’den atarlı giderli şarkı

Ferhat Göçer
'in yeni single'ı 'Reva', dijital platformlarda, müzik kanallarında ve radyolarda çalmaya başladı. Şarkının sözlerini yazan Zeynep Talu'ya göre Göçer'in 'atarlı giderli' ilk şarkısı olan 'Reva', kısa film tadındaki klibiyle dikkat çekecek. Sanatçı, yeni şarkısını canlı olarak ilk kez 15 Ağustos'ta vereceği Harbiye Açıkhava
konserinde seslendirecek. Göçer, yeni çalışmasıyla ilgili olarak "Reva' benim için özel bir şarkı oldu. Tam yaz şarkısı diyebilirim. Aksiyon dolu bir klip çektik" diye konuştu.