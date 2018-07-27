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’den atarlı giderli şarkı

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Ferhat Göçer’den atarlı giderli şarkı
'in yeni single'ı 'Reva', dijital platformlarda, müzik kanallarında ve radyolarda çalmaya başladı. Şarkının sözlerini yazan Zeynep Talu'ya göre Göçer'in 'atarlı giderli' ilk şarkısı olan 'Reva', kısa film tadındaki klibiyle dikkat çekecek. Sanatçı, yeni şarkısını canlı olarak ilk kez 15 Ağustos'ta vereceği konserinde seslendirecek. Göçer, yeni çalışmasıyla ilgili olarak "Reva' benim için özel bir şarkı oldu. Tam yaz şarkısı diyebilirim. Aksiyon dolu bir klip çektik" diye konuştu.
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Ferhat Göçer’den atarlı giderli şarkı
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