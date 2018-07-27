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konser verdi

Rock müzisyeni , konserlerinde hayranlarıyla buluştu.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 23:51 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 23:51
Joe Satriani konser verdi

BKM organizasyonuyla düzenlenen konser serisinin ilki KüçükÇiftlik Park'ta gitar virtüözü ve rock müzisyeni 'nin konseriyle başladı. Ön grup olarak konser öncesinde sahne alan Türk heavy metal grupları Pentagram ve Oceans of Noise performanslarını sergiledi.

Mart ayında çıkardığı yeni albümü "Beyond the Supernova"nın ardından çıktığı dünya turnesi kapsamında, sahne alan olan Joe Satriani ise sahne performansıyla dinleyicilerin ilgisini topladı. konserleri, Oasis grubunun kurucusu ve solisti Liam Galliger, İngiliz alternatif rock grubu Starsailor ve Imagine Dragons ile devam edecek.

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Joe Satriani konser verdi
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