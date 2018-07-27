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Yaşam savaşını kazanma partisi

Oyuncu , kanserle savaşan minik kızı Arya için doğum günü partisi düzenledi. 80 bin TL’ye mal olan partide Arya, melekler gibiydi

YÜKSEL YAVUZ
YÜKSEL YAVUZ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018
Yaşam savaşını kazanma partisi
OTELDE YAPILDI
Böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'yı tedavi ettirmediği haberleriyle gündeme gelen , kötü günleri geride bıraktı. Hindistan, önceki gün küçük kızı için Les Ottoman's'da doğum günü partisi düzenledi. Hindistan, "Bu, Arya'nın doğum gününden çok yaşam savaşını kazanma partisi" dedi.

MELEK KOSTÜMÜ
Üzerinde 1.5 ay çalışılan parti için hiçbir masraftan kaçınmayan ve 80 bin TL harcayan Ceren Hindistan, her yeri melek figürleriyle süsletti. Minik Arya da partiye melek kostümüyle katıldı. Davetliler ise beyaz giyindi.

Ceren Hindistan, TEMA Vakfı'na 3 bin fidan bağışladı. Bu fidanlarla Arya Hatıra Ormanı oluşturuldu.
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Yaşam savaşını kazanma partisi
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