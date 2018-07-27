OTELDE YAPILDI
Böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'yı tedavi ettirmediği haberleriyle gündeme gelen Ceren Hindistan
, kötü günleri geride bıraktı. Hindistan, önceki gün küçük kızı için Les Ottoman's'da doğum günü partisi düzenledi. Hindistan, "Bu, Arya'nın doğum gününden çok yaşam savaşını kazanma partisi" dedi.
MELEK KOSTÜMÜ
Üzerinde 1.5 ay çalışılan parti için hiçbir masraftan kaçınmayan ve 80 bin TL harcayan Ceren Hindistan, her yeri melek figürleriyle süsletti. Minik Arya da partiye melek kostümüyle katıldı. Davetliler ise beyaz giyindi.
Ceren Hindistan, TEMA Vakfı'na 3 bin fidan bağışladı. Bu fidanlarla Arya Hatıra Ormanı oluşturuldu.