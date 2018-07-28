Aref Türkiye'ye döndü

Antalya lya'da, gösteriye hazırlandığı otelde kobra yılanı tarafından ısırılan ve panzehir tedavisi için özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri , taburcu edilmesinin ardından Türkiye 'ye döndü.

Aref, yaptığı açıklamada, kobra ısırığından sonra durumunun iyi olmadığını hissettiğini ve panzehiri olan bir ülkeye gitmeye karar verdiğini söyledi.

"GENELDE BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ÖLDÜRÜYOR!"

Panzehirin Türkiye'ye en hızlı 15 gün içinde gelebileceğinin söylendiğini belirten Aref, şunları dile getirdi: "Normalde 15 gün bu zehir vücutta bekledikten sonra yaşayamıyorsun, zaten genelde birkaç saat içinde ölüyorsun ama benim şanslı olduğum taraf yılan beni soktuktan sonra ölmüş, arkadaşlar kafesin içinde ölmüş şekilde görmüşler. Büyük ihtimal hastaydı, ben çıkardım yıkamaya, son anlarıymış ama son anlarda beni ısırdı fakat ben kurtuldum. Kısa bir süre beni ısırdı, genelde ısırdıktan sonra bırakmıyor ve seni öldürene kadar ısırmaya devam ediyor. Ben, ısırdığında hemen elimi çevirdim, ağzı boşa düştü ve kafesine geri koydum."

YILANLA GÖSTERİ YAPMADIĞINI BELİRTTİ

Aref, iyi hissettiğini, 15-20 gün içinde kolundaki iltihabın giderilmesinin ardından tam anlamıyla iyileşeceğini anlattı. Aref ayrıca yılanla gösteri yapmadığını da belirterek "Şu konuya da açıklık getireyim, yılan gösterisi yapmıyorum çünkü yılan gösterisini yapan kişiler yılanın dişlerini söküyor ya da ağzını dikiyorlar ve bunu da genelde yurt dışında Tayland'da yapıyorlar çünkü orada yılan bol. Adamlar yılanın sağlığını değil, kendisinin para kazanmasını düşündüğü için bu işi yapıyor. Ben yılanla gösteri yapmıyorum."

OTELDE HAZIRLIK YAPARKEN ISIRILMIŞTI

İllüzyonist Aref Ghafouri, 16 Temmuz'da gösteri için geldiği Antalya'da, otelde hazırlık yaparken kobra yılanı tarafından sağ kolundan ısırılmış, asistanının yardımıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Aref, kendi isteğiyle hastaneden taburcu edilmiş ve tedavi için özel uçakla Mısır'a götürülmüş, Kahire'de bulunan Kasr en-Nil Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

DUA EDEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Aref Ghafouri, önceki günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Instagram'daki kişisel sayfasında piramitler önünde dua eder halde bir fotoğrafını paylaşan Ghafouri, "Allah'ın izniyle sizin de dualarınızla sağlığıma kavuştum, beni en zor anlarımda bile bırakmayan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.