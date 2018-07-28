Aslı Tandoğan: Çocuklarım için organik bir yaşam kurdum

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, ikinci bebek heyecanı yaşıyor. 3.5 yaşında Atlas adında bir oğlu olan Tandoğan, bu kez kız bebek bekliyor. Ben de hamileliğin altıncı ayında olduğum için hemen güzel oyuncuyla bir araya gelmek istedim. Beş aylık hamile olan Tandoğan, röportaja oğlu Atlas ile birlikte geldi. Ben Atlas'la annelik pratiği yaparken, Tandoğan da sorularıma cevap verdi.

İKİNCİDE DAHA HAREKETLİYİM

- İkinci bebek sürpriz mi oldu?

Hep iki tane çocuğum olsun istiyordum. Atlas doğduktan sonra da eşimle birlikte hemen ikinci çocuğu yapmak istemiştik. Ama zamanlaması tesadüf oldu; şaşırdık.



- Çok zorlu bir hamilelik süreci yaşamıyorum. Sizinki nasıl geçiyor?

Çok güzel geçiyor. Mide bulantısı, kusma gibi şeyler yaşamadım. Kendimi hamile gibi hissetmiyorum. Sürekli hareket ediyorum.



- İlk hamileliğim olduğu için tedirginliklerim var. İkincide daha mı rahat oluyor kadınlar?

Tabii ki daha rahatsınız. Oğlum, yaşı küçük olduğu için ilgi istiyor. İlki kadar yatıp 'Ben hamileyim' diyemiyorsunuz.