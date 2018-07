Çocuklarım için organik bir yaşam kurdum

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, ikinci bebek heyecanı yaşıyor.

3.5 yaşında Atlas adında bir oğlu olan Tandoğan, bu kez kız bebek bekliyor. Ben de hamileliğin altıncı ayında olduğum için hemen güzel oyuncuyla bir araya gelmek istedim.

Beş aylık hamile olan Tandoğan, röportaja oğlu Atlas ile birlikte geldi.

Ben Atlas'la annelik pratiği yaparken, Tandoğan da sorularıma cevap verdi.

İKİNCİDE DAHA HAREKETLİYİM

- İkinci bebek sürpriz mi oldu?

Hep iki tane çocuğum olsun istiyordum.

Atlas doğduktan sonra da eşimle birlikte hemen ikinci çocuğu yapmak istemiştik. Ama zamanlaması tesadüf oldu; şaşırdık.

- Çok zorlu bir hamilelik süreci yaşamıyorum. Sizinki nasıl geçiyor?

Çok güzel geçiyor. Mide bulantısı, kusma gibi şeyler yaşamadım. Kendimi hamile gibi hissetmiyorum.

Sürekli hareket ediyorum.

- İlk hamileliğim olduğu için tedirginliklerim var. İkincide daha mı rahat oluyor kadınlar?

Tabii ki daha rahatsınız.

Oğlum, yaşı küçük olduğu için ilgi istiyor.

İlki kadar yatıp 'Ben hamileyim' diyemiyorsunuz.

- İlk hamileliğinizde hissettiklerinizle şu anı kıyaslar mısınız?

Bu kez ekstra hareketliyim. Bazen uzanmak istiyorum ama Atlas'ın gönlü olsun diye onunla oynamam gerekebiliyor. 'Kardeşim yüzünden annem beni kucağına alamıyor' demesini istemiyorum.

- Benim de kızım olacak. 'Kızlar babacı, erkekler anneci olur' diyorlar.

Atlas nasıl?

Hafta içi anneci, hafta sonu babacı.

- İkinci bebeğin kız olduğunu öğrenince ne hissettiniz?

'Erkek olursa, iki erkek kardeş güzel olur, daha yakın bir bağ kurarlar' dedik. Kız olursa onun da çok özel olacağını düşündük. Kız olduğunu öğrenince çok sevindik.

- Ben erkek ya da kız diye tahminde bulunamamıştım. Sizin içinize doğan neydi?

Hiçbir şey doğmadı. Belki de sonradan hayal kırıklığına uğrarım diye bir şey düşünmemişimdir.

- Atlas, kardeşi olacağı haberini nasıl karşıladı?

Hamile olduğumu öğrendikten bir süre sonra Atlas'a söyledim.

Çünkü kucağımda hoplayıp zıplamak istiyor. "Sen istediğin için bir kardeş yaptık, karnımda kardeşin var" dedik, çok sevindi. Şimdi gece yatmadan babasını, beni ve karnımı öpüyor.

- Kıskançlık olur mu?

Her şey olabilir. Konu çocuk olunca çok iddialı konuşmak doğru değil.

Yeterince sevgi ve ilgi gördüğünü düşünüyorum. Geçen gün pembe çoraplar aldım, "Bunu kardeşine aldım, saklar mısın?" dedim. Hemen alıp dolabında sakladı. Henüz bebek alışverişine girmedik. Şehirden uzaktayız, Riva'da doğanın içinde, bahçede, hayvanlarla iç içe yaşıyoruz. Biz böyle bir yeri tercih ettik. Oğlumuz için iyi olacağını düşündük.

- Aşerdiniz mi?

Ben bir gün inanılmaz şekilde mısır istedim ve yağmurda bir saat boyunca mısır aradık.

Hayır, aşermedim.

İlk hamileliğimde çok yemiştim.

Doğuma 22 kiloyla girmiştim.

Şimdi sürekli yeme hali içinde değilim.

GEREKSİZ TELAŞLARIM YOK



- Yeme-içme konusuna dikkat ediyorum. Siz de organik beslenmeye özen gösteriyor musunuz?

Kesinlikle. Kızartma, çok şekerli yiyecekler tüketmiyorum. Balık, et ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Atlas'a aldığım sebze, meyve ve bakliyatlar hep organik. Aldığımız her şey yüzde 100 doğal olmasa da, en azından en organik olanlarını bulmaya çalışıyoruz.

Çünkü bu yaşlarda bütün hücreleri gelişiyor. Bahçemde üç-dört senedir domates, salatalık, biber, patlıcan yetiştiriyorum. Babam Antalya Geyikbayır'da yaşıyor; oradan tohumlar getiriyor. Atlas'la birlikte uğraşıyoruz bahçeyle.

- İkinci bebekte anneler aceleci davranıp hazırlık yapmıyormuş...

Aynen. İkinci çocuğu olan anneler bilir; gereksiz telaşlarınız olmuyor.

BAŞROL HEP GELİR, OĞLUMUN BU YAŞLARI GERİ GELMEZ

- Atlas nasıl bir çocuk?

Doğduğundan beri çok sakin, uyumlu bir çocuk.

- Annelik size neler getirdi?

Daha sabırlı olmayı öğreniyorsun. Değişik bir ruh ve beden haline bürünüyorsun. Uykusuzluk ve yorgunluk umurunda olmuyor. Çocuğunun iyiliği için her şeyi yapıyorsun.

- Eşiniz Cahit Tan Yeşilada nasıl bir baba?

İnanılmaz bir baba. Onları bırakın, sabaha kadar oynarlar, benden çok daha sabırlı. Atlas'ın bütün isteklerini yerine getirir.

- Bebeğinizin altını değiştirip yemek yedirebilir mi?

Elbette. Doğduğu günden beri tüm ihtiyaçlarını karşılayıp oğluyla yalnız kalabilecek bir baba.

- Bütün projelerinizde başrolde yer alan bir oyuncu olarak çocuğunuz olduktan sonra geri çekilmek nasıl bir ruh hali yarattı sizde? Doğumdan sonra hemen işe başlayabilirdim ama dünyada bana verilmiş en mükemmel hediyeyle nasıl vakit geçirmem. Her zaman bir başrol oynayabilirim ama çocuğumun bu güzel yaşlarını her zaman göremem. Çalıştım ama oğluma vakit ayırabileceğim daha geri planda işler yaptım. Arada ünlülüğümü yaşayıp arada ev yaşantıma dönüp ailemle olmak istedim.

ÜÇÜNCÜNÜN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR

- Üçüncü çocuk hayaliniz var mı?

- Atlas olduğunda ikinci bebeği düşünmüştüm ama şimdi yaşım ilerlediği için çok düşünemiyorum. Tabii kısmet. Olursa başımızın üstünde yeri var.

- Benim gibi bu deneyimi yeni yaşayan anne adaylarına tavsiyeleriniz neler?

Anne olduktan sonra kadının ne kadar güçlü olduğunu anladım. Bu gücü, kendinizi stresten uzak tutacak, sizi mutlu edecek koşullar hazırlamak için kullanın ve bu mucizevi hediyenin tadını çıkarın. Çünkü asıl maraton doğumdan sonra başlıyor.