Şahan Gökbakar'ın 'Kanlı Ay' paylaşımı olay oldu!

Geçtiğimiz günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan 'Kanlı Ay Tutulması' dün gerçekleşti. Birçok ünlü sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.Fakat en çok dikkat çeken paylaşım ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın paylaşımı oldu. Bakın Şahan Gökbakar takipçilerini nasıl kandırdı...
Giriş Tarihi: 28.7.2018 12:00Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 12:08
'KANLI AY' TUTULMASI
Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği 'Kanlı Ay' tutulması Türkiye'den de gözlendi. Cuma akşamı başlayan tutulmanın fotoğrafları Instagram'da da ünlü isimler tarafından paylaşıldı.