Yavuz Bingöl, ''Gazeteci kalkıp da “Erdoğancı mısın?” diye sorunca..."

- Beş yıl aradan sonra yeni albümünüz 'İhsan' çıktı. Albümün ismi bir şarkıya ait değil de genel bir isim. Neden 'İhsan'?

Ben albümlerime genellikle bir şarkının ismini vermiyorum. Bütüne hakim olan duyguya dair isimler koyuyorum. 'İhsan', iyilik, bağışlama ve cömertlik anlamına geliyor. Yarım asırlık ömrümü tek kelimeyle nasıl ifade edebilirim diye düşününce 'İhsan' geldi aklıma.

- Neden bu kadar beklediniz?

Kendinizi hazır hissetmeniz çok önemli. Bir duyguyu paylaşabilmeniz için kalbinizin ve ruhunuzun ona hazır olması gerekiyor

- Anneniz Şahsenem Bacı'nın da bir türküsü var albümde: Gönül.

'Gönül', üç kuşağı bir araya getirdi. Türküyü kızımla okuduk. Anadolu'nun irfan türküleri vardır. Hayata dair çok güzel nasihatlar içerir. 'Gönül' de böyle bir türkü. Bende ayrı bir yeri var.

- Müzik yolculuğunuzun 28 yılını doldurdunuz. Zaman neleri değiştirdi?

Valla su gibi derler ya. Zamanın hızına yetişemiyoruz. Temel şeyler değişmiyor. Doğumdan mezara kadar karakteristik özellikleriniz aynı kalıyor. Örneğin 19 yaşındayken yalan söylenmesine kızardım. Bu, 99 yaşıma geldiğimde de böyle olacak. Ama teknoloji ilerledikçe farklı şeyler keşfettikçe hobileriniz ve zevkleriniz değişiyor. Eskiden bilardo oynamayı çok severdim. Ama 15 yıldır oynamıyorum. Şimdi 'playstation' oynuyorum.