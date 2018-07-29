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‘Deniz olsa Siirt’in köyüne yerleşirdim’

Giriş Tarihi: 29.7.2018
‘Deniz olsa Siirt’in köyüne yerleşirdim’
Ünlü şarkıcı , önceki gece Sahne İstanbul 'da performans sergiledi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Altun, Bodrum'a yerleşmesiyle ilgili şunları söyledi: "Mandıra Filozofu' filminden çok etkilendim. Şehir hayatı sıkıcı ve bunaltıcı. Benim memleketim Siirt, Siirt'in bir köyü de olabilirdi ama ben denizi seviyorum. O yüzden burayı tercih ettim. 46 yaşındayım. Artık daha sakin bir bölgede yaşamam lazım." Hakan Altun'un konserini izleyenler arasında da vardı. 1.5 saat sürmesi planlanan konserini 2.5 saate çıkaran Altun, bu jestiyle büyük alkış aldı.
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‘Deniz olsa Siirt’in köyüne yerleşirdim’
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