‘Deniz olsa Siirt’in köyüne yerleşirdim’

Ünlü şarkıcı Hakan Altun
, önceki gece Sahne İstanbul Bodrum
'da performans sergiledi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Altun, Bodrum'a yerleşmesiyle ilgili şunları söyledi: "Mandıra Filozofu' filminden çok etkilendim. Şehir hayatı sıkıcı ve bunaltıcı. Benim memleketim Siirt, Siirt'in bir köyü de olabilirdi ama ben denizi seviyorum. O yüzden burayı tercih ettim. 46 yaşındayım. Artık daha sakin bir bölgede yaşamam lazım." Hakan Altun'un konserini izleyenler arasında Oktay Kaynarca
da vardı. 1.5 saat sürmesi planlanan konserini 2.5 saate çıkaran Altun, bu jestiyle büyük alkış aldı.