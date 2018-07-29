‘Düşler Ülkesi: Troya’ sergisi açıldı

Kale Grubu; doğduğu Çanakkele'yi sadece ekonomik anlamda değil, kültür- sanat faaliyetleriyle de kalkındırmaya devam ediyor. Kale Grubu, 60 yıldır kültür sanattan da elini çekmiyor. Grup; Troya Antik kentinin UNESCO Dünya Kültür Miras listesine kabulünün 20'nci yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ilan edilen 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, Etnik Popüler Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği (EPOS 7) ve yeni nesil sanatçı platformu BASE iş birliğinde, önceki gün Çanakkale Piri Reis Müzesi'nde açıldı. Serginin açılışına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, EPOS 7 Derneği Başkanı Zafer Kozanoğlu ve dernek üyeleriyle birlikte Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay da katıldı.

29 GENÇ SANATÇININ ESERİ VAR

Sergide, dokuzu halen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi olan toplam 29 genç sanatçının eserleri yer alıyor. Derya Yücel'in küratörlüğünde gerçekleşen sergide; enstalasyondan grafik tasarıma, resimden seramik çalışmalarına kadar farklı mecralarda yapıtlar sergileniyor. Açılış öncesi bir araya geldiğimiz Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay'ın açıklamaları dikkat çekiciydi. "Çanakkaleli olduğumuz için bu bölgeye dair büyük sorumluluğumuz var. Çanakkale'yi sahiplenmek bizim için borç" diyen Okyay, Truva'nın önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Anadolu'daki Prehistorik kazıların ilkinin gerçekleştiği, dünya kültürel mirasının önemli varlıkları arasında gösterilen Troya'yı merkeze alan 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisine, doğduğumuz topraklarda ev sahipliği yapmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz." Geçtiğimiz yıl 60'ıncı yaşını seramik sanatının öncülerinden Füreya Koral'ın çok sayıda eserini bir araya getirdiği 'Füreya' sergisiyle kutlayan Kale Grubu, özellikle seramik sanatına ilgi göstermeye devam ediyor. Başkan Okyay, "En iyi bildiğimiz iş olan seramik, öncelikli alanımız. Seramik sanatının gelişmesi ve popüler sanatlar arasındaki yerini almasını istiyoruz" derken, ikonik sanatçıların yanı sıra yeni nesil seramik sanatçılarının eserlerini de sergilemeye devam edeceklerini söyledi.