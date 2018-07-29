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sevgilisinden ayrıldı

bir süredir Garipoğlu Ailesi'nden ile birliktelik yaşıyordu...

Giriş Tarihi: 29.7.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 15:28
Yağmur Ünal sevgilisinden ayrıldı

'ın yapımcı kızı , iki aydır ile birlikteydi. Ancak çiftin beraberliği kısa sürdü ve ilişkilerini noktaladılar.

Kasım Garipoğlu'nun Instagram hesabından sosyetik güzel ile paylaştığı fotoğraf yüzünden kıskançlık krizi çıkmış. Yağmur Ünal, Kasım Garipoğlu'na sitemini belirterek telefonlarını kapamış. Garipoğlu şu an, 'ta Setenay Tetik ile tatil yapıyor. Yağmur Ünal ise 'da kendini spora vermiş. İnal cephesinden bu iddialarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Uçankuş

Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (29.07.2018)

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Yağmur Ünal sevgilisinden ayrıldı
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