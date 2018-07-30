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‘10 kere çağırsanız 10 kere dönerim’

Giriş Tarihi: 30.7.2018
‘10 kere çağırsanız 10 kere dönerim’
Pop müziğin efsane seslerinden , önceki gün Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu. Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarından oluşan repertuvarı ile dinleyicileri kendine hayran bırakan Yüksel, yeni albümünden seçtiği arabesk eserleri de seslendirdi. Bir ara mikrofonu tamamen seyircilere bırakan Yüksel, şarkının sonunda, "O kadar güzel söylediniz ki, kendimi sanki sizlerin konserindeymişim gibi hissettim. Bu duyguyu bana yaşattığınız için teşekkür ederim" diye konuştu. 'Onursuz Olmasın Aşk' adlı ölümsüz şarkısı ile noktaladığı konserini seyircilerin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye dönerek devam ettiren Yüksel, finalde seyirciyi şu sözlerle selamladı: "Öyle güzelsiniz ki sizlerden kopamıyorum. On kere çağırsanız on kere geri dönerim inanın. Birbirimizi ne kadar çok özlemişiz. En kısa sürede yeniden buluşacağız, kuşkunuz olmasın."
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‘10 kere çağırsanız 10 kere dönerim’
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