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’nda yaz partisi

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Cennet Koyu’nda yaz partisi
Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimlerive sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, geçtiğimiz cuma akşamı 'in 'da düzenlediği Summer Party'de buluştu. Çağdaş Evlerine özel plajda yapılan parti, Bodrum belediyesi meclis üyelerinin de dahil olduğu 200'ün üzerinde konuğa ev sahipliği yaptı. Etkinlikte konuklar, Cennet Koyu'nun eşsiz manzarası eşliğinde yazın tadını çıkarken, Avantgarde'ın lezzetleri ve ünlü DJ Ogün Saka'nın performansıyla keyifli bir gece yaşadı. Konuklar ayrıca Çağdaş Holding tarafından yapılan projeyi de inceledi.
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Cennet Koyu’nda yaz partisi
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