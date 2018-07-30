Cennet Koyu’nda yaz partisi

Cemiyet
ve iş dünyasının ünlü isimlerive sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, geçtiğimiz cuma akşamı Çağdaş Holding
'in Bodrum
'da düzenlediği Summer Party'de buluştu. Çağdaş Cennet Koyu
Evlerine özel plajda yapılan parti, Bodrum belediyesi meclis üyelerinin de dahil olduğu 200'ün üzerinde konuğa ev sahipliği yaptı. Etkinlikte konuklar, Cennet Koyu'nun eşsiz manzarası eşliğinde yazın tadını çıkarken, Avantgarde'ın lezzetleri ve ünlü DJ Ogün Saka'nın performansıyla keyifli bir gece yaşadı. Konuklar ayrıca Çağdaş Holding tarafından yapılan projeyi de inceledi.