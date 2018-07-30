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Garsonluğu öğreniyor

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Garsonluğu öğreniyor
2009 ikincisi , önceki gün Nişantaşı'ndaki Nova Bite adlı mekanda garsonluk yaparken görüntülendi. 27 yaşındaki model, kendisini görüntüleyen gazetecilere çay servisi de yaptı. Arkadaşının mekanında çalışarak meslek öğrendiğini söyleyen Kuyucuoğlu, mekan açmayı düşündüğünü söyledi: "Burada garsonluktan temizliğe kadar her şeyi yapıyorum. Gocunmuyorum, ekmek paramı kazanıyorum." Kuyucuoğlu, "Ücret alıyor musunuz?" sorusuna ise "Ücretimin bir kısmını hayvanlara bağışlayacağım. Zaten alacağım para bir günlük yemeğimi zor çıkarır" yanıtını verdi.
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Garsonluğu öğreniyor
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