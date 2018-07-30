Jlo’dan aşk mesajı

Geçtiğimiz
hafta
49'uncu yaşgününü
kutlayan
Jennifer
Lopez, bu kez
27 Temmuz'da
doğan sevgilisi Alex Rodriguez
'in
yeni
yaşını kutladı.
Aileleriyle birlikte
Bahamalar'daki
Nassau
adasında tatil
yapan ünlü
çift, önceki gün
tekneye binerken
objektiflere
takıldı. 43 yaşına
giren sevgilisinin
doğum
günü için Instagram
'da
romantik bir
mesaj paylaşan
Lopez, şunları
yazdı: "Son 1.5
yıldır seninle
vakit geçirmek,
gerçek
seni daha çok
tanımak... Bana
ve çevrendeki
herkese karşı sevgi dolu ve cömert biri oluşun
beni her gün şaşırtıyor. Gittiğin her yere
enerji ve neşe götürüyorsun. Sen bir süperstarsın,
vizyoner bir centilmensin."