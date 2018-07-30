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Jlo’dan aşk mesajı

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Jlo’dan aşk mesajı
Geçtiğimiz hafta 49'uncu yaşgününü kutlayan Jennifer Lopez, bu kez 27 Temmuz'da doğan sevgilisi 'in yeni yaşını kutladı. Aileleriyle birlikte Bahamalar'daki Nassau adasında tatil yapan ünlü çift, önceki gün tekneye binerken objektiflere takıldı. 43 yaşına giren sevgilisinin doğum günü için 'da romantik bir mesaj paylaşan Lopez, şunları yazdı: "Son 1.5 yıldır seninle vakit geçirmek, gerçek seni daha çok tanımak... Bana ve çevrendeki herkese karşı sevgi dolu ve cömert biri oluşun beni her gün şaşırtıyor. Gittiğin her yere enerji ve neşe götürüyorsun. Sen bir süperstarsın, vizyoner bir centilmensin."
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Jlo’dan aşk mesajı
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