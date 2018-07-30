Monaco Prensi Albert’in balosundaki Türkler

Avrupa'nın en önemli yardım etkinliği Kızılhaç Balosu; geçtiğimiz günlerde Monte Carlo
'daki Yıldızlar Salonu'nda, Monako Prensi II. Albert ve eşi Prenses Charlene'in evsahipliğinde, 70'inci yılını kutladı. Davete dünya sosyetesinden 800 kişi katıldı. Monaco'nun en büyük şirketi Monte- Carlo La Societe des Bains de Mer'in organize ettiği baloda; dünyaca ünlü sanatçı Seal, performansıyla seyircileri kendine hayran bıraktı. Gecede Monte Carlo SBM in Premium Müşteri İlişkileri Direktörü Hülya Biren tarafından ağırlanan 10 Türk misafir, en ön masalarda oturdu. Yardım etkinliğine katılımlarıyla destek olan Türk misafirlerin arasında bulunan Feryal Gülman
, Dalia Garih, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Meltem Demir, Talia ve Nora Kalpakçıoğlu, şıklıklarıyla göz kamaştırdı.