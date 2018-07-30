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Monaco Prensi Albert’in balosundaki Türkler

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Monaco Prensi Albert’in balosundaki Türkler
Avrupa'nın en önemli yardım etkinliği Kızılhaç Balosu; geçtiğimiz günlerde 'daki Yıldızlar Salonu'nda, Monako Prensi II. Albert ve eşi Prenses Charlene'in evsahipliğinde, 70'inci yılını kutladı. Davete dünya sosyetesinden 800 kişi katıldı. Monaco'nun en büyük şirketi Monte- Carlo La Societe des Bains de Mer'in organize ettiği baloda; dünyaca ünlü sanatçı Seal, performansıyla seyircileri kendine hayran bıraktı. Gecede Monte Carlo SBM in Premium Müşteri İlişkileri Direktörü Hülya Biren tarafından ağırlanan 10 Türk misafir, en ön masalarda oturdu. Yardım etkinliğine katılımlarıyla destek olan Türk misafirlerin arasında bulunan , Dalia Garih, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Meltem Demir, Talia ve Nora Kalpakçıoğlu, şıklıklarıyla göz kamaştırdı.
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Monaco Prensi Albert’in balosundaki Türkler
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