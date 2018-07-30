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Tatilin tadı bir başka!

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Tatilin tadı bir başka!
EGE'DE YELKEN AÇTILAR
Tanem Sivar, önceki gün eşi Edhem Dirvana ve minik oğluyla Ege sularına açıldı. Bozburun'da tatil yapan aile, tüm gün denizin tadını çıkardı.

DİNLENME VAKTİ
Pınar Tezcan-Kerem Özçapkın çifti, çocuklarıyla birlikte tekne tatili yaptıkları Göcek'te bol bol dinleniyor. Çift, birlikte çektirdikleri fotoğrafları 'da paylaşıyor.

SÖRFÇÜ BURCU
Çeşme'de tatil yapan , tatil için 'e gitti. Günlerini denize girerek geçiren Esmersoy, önceki gün sörf tahtası eşliğinde birbirinden eğlenceli fotoğraflar çektirdi.

YORGUNLUK ATIYOR
Esra Erol-Ali Özbir çifti, oğullarıyla birlikte Çeşme'de tatil yapıyor. Sezonun yorgunluğunu bol bol dinlenerek atan Erol, oğullarıyla da yakından ilgileniyor.

'SEVGİLER...'
Yazlarını 'da geçiren Orhan Gencebay-Sevim Emre çifti, önceki gün çektirdikleri fotoğrafı 'Tatilden sevgiler' notuyla takipçileriyle paylaştı.

OĞLUYLA BULUŞTU
Ünlü işadamı , önceki gün soluğu, Bodrum'da tatil yapan küçük oğlu 'nin yanında aldı. Baba-oğul birlikte bol bol yüzdü.

ELMA GÜZELİ
Beş aylık hamile olan , eşinin memleketi İpsala'da tatil yapıyor. Akın, önceki gün bahçeden elma topladı.

TIR'LA SEYAHAT
, kızı Zeyno ile çıktığı ABD tatiline devam ediyor. Baba-kız, TIR'la çıktıkları tatilde birçok eyaleti geziyor.
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