Tatilin tadı bir başka!

EGE'DE YELKEN AÇTILAR
Tanem Sivar, önceki gün eşi Edhem Dirvana ve minik oğluyla Ege sularına açıldı. Bozburun'da tatil yapan aile, tüm gün denizin tadını çıkardı.
DİNLENME VAKTİ
Pınar
Tezcan-Kerem Özçapkın çifti, çocuklarıyla birlikte tekne tatili yaptıkları Göcek'te bol bol dinleniyor. Çift, birlikte çektirdikleri fotoğrafları Instagram
'da paylaşıyor.
SÖRFÇÜ BURCU
Çeşme'de tatil yapan Burcu Esmersoy
, tatil için İzmir
'e gitti. Günlerini denize girerek geçiren Esmersoy, önceki gün sörf tahtası eşliğinde birbirinden eğlenceli fotoğraflar çektirdi.
YORGUNLUK ATIYOR
Esra
Erol-Ali Özbir çifti, oğullarıyla birlikte Çeşme'de tatil yapıyor. Sezonun yorgunluğunu bol bol dinlenerek atan Erol, oğullarıyla da yakından ilgileniyor.
'SEVGİLER...'
Yazlarını Bodrum
'da geçiren Orhan Gencebay-Sevim Emre çifti, önceki gün çektirdikleri fotoğrafı 'Tatilden sevgiler' notuyla takipçileriyle paylaştı.
OĞLUYLA BULUŞTU
Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu
, önceki gün soluğu, Bodrum'da tatil yapan küçük oğlu Ali Ege
'nin yanında aldı. Baba-oğul birlikte bol bol yüzdü.
ELMA GÜZELİ
Beş
aylık hamile olan Azra Akın
, eşinin memleketi Edirne
İpsala'da tatil yapıyor. Akın, önceki gün bahçeden elma topladı.
TIR'LA SEYAHAT
Tamer Karadağlı
, kızı Zeyno ile çıktığı ABD tatiline devam ediyor. Baba-kız, TIR'la çıktıkları tatilde birçok eyaleti geziyor.