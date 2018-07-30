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garson oldu

2009 Türkiye 2. Güzeli , önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 2014 yılında uyuşturucu partilerinde çekilmiş fotoğrafları yüzünden podyum dünyasında ve oyunculuk sektöründe tutunamamıştı. 28 yaşındaki Senem Kuyucuoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir mekanda garson olarak çalışmaya başladı. “Alın teri ne kadar zormuş burada öğrendim. Nereden nereye demedim hiç. Ne iş olursa yapıyorum. Gocunmuyorum, ekmek paramı kazanıyorum” açıklamasını yaptı

Giriş Tarihi: 30.7.2018 10:52
Türkiye eski güzeli Senem Kuyucuoğlu garson oldu

2009 Miss Turkey ikincisi , önceki gün Nişantaşı'ndaki Nova Bite adlı mekanda garsonluk yaparken görüntülendi.

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Türkiye eski güzeli Senem Kuyucuoğlu garson oldu
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