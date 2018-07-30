Türkiye eski güzeli Senem Kuyucuoğlu garson oldu

2009 Türkiye 2. Güzeli Senem Kuyucuoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 2014 yılında uyuşturucu partilerinde çekilmiş fotoğrafları yüzünden podyum dünyasında ve oyunculuk sektöründe tutunamamıştı. 28 yaşındaki Senem Kuyucuoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir mekanda garson olarak çalışmaya başladı. “Alın teri ne kadar zormuş burada öğrendim. Nereden nereye demedim hiç. Ne iş olursa yapıyorum. Gocunmuyorum, ekmek paramı kazanıyorum” açıklamasını yaptı
Giriş Tarihi: 30.7.2018 10:52
2009 Miss Turkey ikincisi Senem Kuyucuoğlu, önceki gün Nişantaşı'ndaki Nova Bite adlı mekanda garsonluk yaparken görüntülendi.