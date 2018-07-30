Yeşilçam’ın efsane oyuncuları ile söyleşi

Yunus
Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe Yaz Okulu'na bu yıl yeni bir program daha ilave ederek, dünyanın farklı ülkelerinden sinema bölümü öğrencilerini ve mezunlarını Türk Sineması Yaz Okulu'nda ağırlıyor. Yaz Okulu'nun ilki bu yıl 12 Ağustos tarihine kadar Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleri ve İstanbul Şehir Üniversitesi
iş birliği ile gerçekleştiriliyor. Programa 19 ülkeden 23 genç sinemacı katılıyor.
2 AĞUSTOS'TA
Yaz okulunda; Osmanlı'ya sinemanın gelişinden Türk dizilerine, öncü kadın sinemacılardan belgesel sinemaya; sinemanın Türkiye
'deki serüveni ele alınacak. Akademisyenlerin sunuşlarının yanı sıra, sektörden önemli yönetmen, senarist, oyuncu, yapımcı ve sinema eleştirmenlerle buluşmaların da gerçekleşeceği Türk Sineması Yaz Okulu kapsamında ayrıca Türk sinemasının önemli yapıtları da gösterilecek. Yaz Okulu programının en heyecan verici bölümlerinden biri de 2 Ağustos'taki buluşma ve söyleşi. Yeşilçam
'ın efsane oyuncuları Türkan Şoray
ve Ediz Hun
'un katılımları ile İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü'nde açık havada yapılacak buluşma ve söyleşide, Yeşilçam'ın usta isimlerinin Türk sinemasına dair tecrübe, deneyim ve hatıraları genç sinemacılar ile paylaşılacak. Açık havada gerçekleştirilecek buluşma kapsamında, usta ikilinin başrollerini paylaştığı bir sinema filmi de gösterilecek.