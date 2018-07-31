Balenin yıldızları, Atv-Sabah’ın katkılarıyla Bodrum’da

16'ncı Uluslararası Bodrum
Bale Festivali, 1-15 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde gerçekleşecek. Devlet Opera
ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 16 yıldır düzenlenen festival, seçkin bale yapıtlarını sanatseverlerle buluşturacak. ATV
ve SABAH
'ın ana medya sponsorluğunda, Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, yıldızları Bodrum gecelerine indirecek. Festivalin açılışı, yarın 35'ten fazla ülkede sahnelenen 'Zorba' balesiyle yapılacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen, Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü başyapıtı 'Zorba'; Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile Bodrum'da bir kez daha hayat bulacak. 3 Ağustos'ta ise Bodrumlu sanatseverler ve tatilciler, flamenko rüzgarıyla coşacak. Castro Romero Flamenco topluluğu; kendi müzikleri ve koreografileriyle 'Esencia Flamenca' adlı performanslarını sahneye taşıyacak. Festival, 8 Ağustos'ta Viyana Bale Yıldızları akşamıyla devam edecek. Viyana Devlet Opera Balesi Birliği, klasik balenin en güzel örneklerinden bir seçki sunacak. 11 Ağustos'ta, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, 'Don Kişot'la sahnede olacak. Festivalin kapanışı ise 15 Ağustos'ta, Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun sahneleyeceği 'Frida' ile yapılacak.