Berk Oktay adına telefon hattı alınmak istenmiş

Geçtiğimiz günlerde Hayriye Begüm Örnek, oyuncu Berk Oktay
'ın avukat eşi Merve Şarapçıoğlu
hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aile Mahkemesi'ne de başvuran Örnek; Şarapçıoğlu'nun kendisine onur kırıcı mesajlar gönderdiği iddiasıyla tedbir kararı aldırdı. Mahkeme, Şarapçıoğlu'nun iki ay süreyle Örnek'e şiddet tehdidi, hakaret, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamamasına hükmetti. Örnek'in şikayeti sonrası savcılık tarafından başlatılan soruşturmada, çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Örnek; Ortaköy'deki bir telefon bayisine giderek Oktay'ın menajerliğini yaptığını, dizi çekimi nedeniyle Eskişehir
'de bulunduğunu, işlerini kendisinin takip ettiğini ve adına telefon hattı almak istediğini beyan etti. Bayii çalışanı tarafından Oktay'a durum iletildiğinde, Oktay konu hakkında bilgisinin olmadığını, böyle bir talimat vermediğini söyledi.
OKTAY TANIK OLDU
Soruşturma kapsamında Oktay'ın tanık olarak ifadesine başvuruldu. Olayı doğrulayan Oktay, "Konuyu araştırmak için bayiye gittim ve çalışanlarla görüştüm. Kamera kaydını alıp delil olarak sunacaktım fakat 15 gün sonrasında kayıtların silindiğini söylediler. Eşimin de, Örnek'in neden böyle davrandığını sormak için kendisine mesaj gönderdiğini biliyorum. Eşimin hakaret etme kastı yoktur" dedi. Savcılık, Merve Şarapçıoğlu'nun hakaret etme kastıyla hareket etmediğini belirterek Örnek'in şikayetini takipsizlikle sonuçlandırdı.