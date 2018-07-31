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Bozüyük’te Türk sineması rüzgarı

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Bozüyük’te Türk sineması rüzgarı
Bu yıl ikincisi düzenlenen Bozüyük Belediyesi Metristepe Sinema Festivali, 6 Ağustos'a kadar devam edecek. Açılış gününde nostalji rüzgarları esen festivalin ilk konukları; '' oyuncuları ile ünlü oyuncular Metin Keçeci, Esra Sönmezer ve Erdi Ünver oldu. 'Hababam Sınıfı'nın efsane oyuncularının bir araya gelerek kurduğu vokal grubu, kült seriyle özdeşleşmiş şarkıları seslendirdi. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı öncülüğünde gerçekleşen festivalde; hem nostaljik, hem de günümüz sinemasının sevilen örnekleri 10 gün boyunca ücretsiz olarak gösterilecek.
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Bozüyük’te Türk sineması rüzgarı
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