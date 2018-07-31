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Bu yıl bitmeden Ebru’yla evleneceğiz

’yla yaşadığı aşkla ve geçtiğimiz haftalarda boşandığı eski eşi ’ın iddialarıyla adından söz ettiren : Canavar gibi gösterilmeye çalışıldım ama öyle biri değilim. Tek derdim; çocuklarımı korumak. Dava bitti, boşandık. Ebru’yla bu yıl bitmeden evleneceğiz

YÜKSEL YAVUZ
YÜKSEL YAVUZ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Bu yıl bitmeden Ebru’yla evleneceğiz

Geçen yaz ile teknede el ele görüntülendikten sonra, o dönemki eşi tarafından ağır şekilde eleştirilen , sessizliğini GÜNAYDIN'a bozdu.
Eşinden boşanan ve geçtiğimiz günlerde Ebru Şallı'yla nişanlanan Akkuş, yaşadıklarını ilk ve son kez anlattı...
- Herkes bir senedir sizi konuşuyor ama aslında kimse sizi tanımıyor...
Uzun süredir hakkımda çok şey söyleniyor, bir kere konuşacağım ve sonra bir daha konuşmayacağım. Ben sıradan, Türkiye'nin yetiştirdiği bir iş adamıyım. Yatırım danışmanlığı yaptığım bir şirketim var. Özellikle yabancı yatırımcıların, yatırımlarını yönlendiriyorum.
Yaklaşık 11 yıldır da bunu başarıyla yapan bir şirketin sahibiyim.
- Birçok boşanma davası oldu fakat sizinki kadar neredeyse hiç konuşulmadı.
Neden sizin davanız bu kadar sürdü?
Bizim davamız 2014'te başladı. Her insan boşanabilir. Sıradan bir boşanma davası ancak çocuklarımın annesi için yorum yapmak istemiyorum.
Bir yıldır da onun aleyhine hiçbir şey konuşmadım. Dava bitti, her insan gibi biz de boşandık. Onun da mutlu olmasını isterim; evlensin, çocukları olsun.

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Bu yıl bitmeden Ebru’yla evleneceğiz
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