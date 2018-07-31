Bu yıl bitmeden Ebru’yla evleneceğiz

Geçen yaz Ebru Şallı ile teknede el ele görüntülendikten sonra, o dönemki eşi Gonca Sağlam tarafından ağır şekilde eleştirilen Uğur Akkuş, sessizliğini GÜNAYDIN'a bozdu.

Eşinden boşanan ve geçtiğimiz günlerde Ebru Şallı'yla nişanlanan Akkuş, yaşadıklarını ilk ve son kez anlattı...

- Herkes bir senedir sizi konuşuyor ama aslında kimse sizi tanımıyor...

Uzun süredir hakkımda çok şey söyleniyor, bir kere konuşacağım ve sonra bir daha konuşmayacağım. Ben sıradan, Türkiye'nin yetiştirdiği bir iş adamıyım. Yatırım danışmanlığı yaptığım bir şirketim var. Özellikle yabancı yatırımcıların, yatırımlarını yönlendiriyorum.

Yaklaşık 11 yıldır da bunu başarıyla yapan bir şirketin sahibiyim.

- Birçok boşanma davası oldu fakat sizinki kadar neredeyse hiç konuşulmadı.

Neden sizin davanız bu kadar sürdü?

Bizim davamız 2014'te başladı. Her insan boşanabilir. Sıradan bir boşanma davası ancak çocuklarımın annesi için yorum yapmak istemiyorum.

Bir yıldır da onun aleyhine hiçbir şey konuşmadım. Dava bitti, her insan gibi biz de boşandık. Onun da mutlu olmasını isterim; evlensin, çocukları olsun.